Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de meydana gelen doğalgaz patlamasından etkilenen ailelerle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de meydana gelen doğalgaz patlaması neticesinde hayatını kaybeden Günay Ergen’in yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın da yer aldığı ziyarette aile üyeleriyle görüşen Başkan Büyükakın, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Ergen ailesine başsağlığı diledi. Ergen ailesi ziyaretinin ardından aynı olayda yaralanan vatandaşları da tedavi gördükleri Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret eden Başkan Büyükakın, ailelerle sohbet etti. Olayda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, ilk andan itibaren ailelerin yanında olarak yaraların sarılması için tüm desteğin sağlandığını ifade etti.

Ziyaretlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Büyükakın, "Gebze’de meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden değerli büyüğümüz Günay Ergen amcamızın ailesine taziyede bulunduk. Hastanede tedavi gören yavrularımızı ziyaret ettik. Evleri zarar gören ailelerimizi belediyemizin tesislerinde misafir ediyoruz. Belediye olarak, ailelerimizin mağdur olmaması ve yaralarının sarılması için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Büyük geçmiş olsun" dedi.