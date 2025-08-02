Galatasaray, yeni transferleri Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Alman futbolcu Leroy Sane için stadyumda sarı-kırmızılı taraftarların önünde imza töreni düzenledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Alman futbolcu Leroy Sane’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu iki futbolcu için RAMS Park’ta İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde taraftarın önünde sembolik imza töreni gerçekleştirdi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı.

İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Platformda ayrıda üzerinde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu 3 tane de balon yer aldı. Futbolcular soyunma odası tünelinden çıkıp, kırmızı halı üzerinden geçerek, platformun olduğu alana geçiş yaptı.

"Hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transferler yaptık"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, son 3 sezonun şampiyonu olmaları ve armalarına da 5. yıldızı taktıklarından dolayı sevinçli, gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu başarıda emeği geçen kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, başta Okan Hocam olmak üzere futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp çalışmalarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz destek veren siz taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizler desteğinizle her zaman daha iyisini yapma gücünü verdiniz. Önümüzde yeni ve daha büyük hedefler var. Galatasaray’ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa’nın tepesine taşıma görevimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transferler yaptık. Leroy Sane, Alman Milli Takımı’nın en önemli oyunculardan biri. Galatasaray yaptığı hamlelerle sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Kendisine Galatasaray’a ’hoş geldin’ diyorum. Kulübümüze verdiği değer için Leroy Sane’ye teşekkür ediyorum. Victor Osimhen’in geçen sezon gösterdiği performans sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kulübümüzle, taraftarımızla kelimeler ifade edilmeyecek bir gönülden bir bağ kurdu. Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar, kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun çok büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasarayımızı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Yeni sezonun başlamasına çok az kaldı. Türkiye’nin ilklerini başarmış Galatasaray için yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Şimdi 6. yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Sami Yen’in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

’Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor’ diye tezahüratı yapıldı

Galatasaraylı taraftarlar, Dursun Özbek konuşurken, sık sık tezahüratlar yaptı. ’Büyük başkan’ sloganları atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İngiliz ekibi Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson’un transferi için de, ’Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor’ diye tezahüratlarda bulundu.

İmza töreninde Leroy Sane, taraftarlara teşekkür ederken, Osimhen de, transferinde ’Sadece Galatasaray’ dedi.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4, Sane ile de 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Alternatif forma tanıtıldı

İmza töreninden önce Galatasaray’ın bu sezon kullanacağı 3. forma taraftara gösterildi. Mankenler, kurulan platformda sarı-kırmızılı futbol takımının bu sezon antrenmanlarda ve maçlarda kullanacağı ürünler ile GS Store ürünlerini taraftarlara tanıttı. Platforma son olarak alternatif formaları giyen Galatasaray Lisesi öğrencileri geldi.