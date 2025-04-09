Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz Açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yılmaz konuşmasında, "Her Yıl Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan ‘Kütüphane Haftası’ Türk Kütüphaneciler Derneği’nin girişimleriyle 1964’ten bu yana kutlanmaktadır. Haftanın amacı öğrencilerimizde, halkımızda, okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, kullanıcıların kitaptan daha fazla yararlanmasını sağlamaktır" dedi.

İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, kitap okumanın önemine değinerek, "Kitap okumak için önemli bir kaynak olan ilçemizde böyle bir kütüphane olduğu için çok şanslıyız. 61.Kütüphane Haftası kutlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Var, günün anlam ve önemiyle ilgili şiirini okudu. 2024 yılında ilçe kütüphanelerinden en çok kitap okuyan öğrenciler ve Kütüphane Haftası nedeniyle ilçe genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Program sonunda İlçe Halk Kütüphanesi’nin hazırlamış olduğu kitap sergisinin açılışı gerçekleştirilerek sergi gezildi.

Programa Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kurum ve kuruluşların amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.