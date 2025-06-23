Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Burçe Bozkurt ve Ali Kınık’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları Vezirköprü İlçe Başkanlığı’nın iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen şölen, yoğun katılımla düzenlendi. Programın açılışı mehter takımı gösterisiyle yapıldı. Marşlarla ve alkışlarla başlayan gece, duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu. Şölende ilk olarak sahneye çıkan Burçe Bozkurt, seslendirdiği parçalarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından sahne alan Ali Kınık, sevilen eserlerini Vezirköprü halkı ile birlikte söyledi. Alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinlik, sadece müzik değil aynı zamanda gençliğe ve milli değerlere dair önemli mesajlara da sahne oldu. Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin sonunda sanatçılara çeşitli hediyeler takdim edildi.