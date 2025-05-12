Bireysel sporcu sponsorluklarıyla Türk sporunun gelişmesi için destek veren Vestel, engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin’e sponsor oldu. Şirket, Engelliler Haftası’nda duyurulan iş birliğiyle, engellere takılmadan ilerleyen Kübra Denizci Keskin’in ilham veren yolculuğuna ortak oluyor.

Kübra Denizci Keskin, motor sporları alanlarından biri olan rallide, dünyanın ilk ve tek engelli kadın pilotu olarak dikkat çekiyor. Kariyerine ‘Türkiye Tırmanma Şampiyonası’ ile başlayan, ardından ralli yarışlarına geçiş yapan Keskin, Türkiye ve Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışan ilk engelli kadın sporcu olma unvanını taşıyor. Aynı zamanda klinik psikolog olan Keskin, sporda ve yaşamda engellerin ötesine geçen duruşuyla ilham veriyor.

Vestel, Engelliler Haftası’nda duyurduğu iş birliği ile Kübra Denizci Keskin’in engellere takılmadan, sınırları zorlayarak yazdığı bu ilham verici hikayesine ortak oldu. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Şirket olarak kendi gelişimimizi toplumun gelişimiyle eş değer gören bir markayız. Spor bu dönüşümde en güçlü aktörlerden biri. Bu anlayışla, spora bakışımızı sürdürülebilirlik ilkelerimiz ve toplumsal fayda odağımız doğrultusunda şekillendiriyoruz. Birlikte yol aldığımız her sporcunun gelişim yolculuğuna eşlik etmek, onların yolculuğunu görünür kılmak ve spora eşit katılımını desteklemek bizim için büyük anlam taşıyor.

Kübra Denizci Keskin’in cesareti, kararlılığı ve sınır tanımayan tutkusu, ‘spora eşit katılım’ yaklaşımımızın en ilham verici örneklerinden biri. Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak attığı her adımla gençlere ilham verirken, toplumsal dönüşüme de öncülük ediyor. Dünya rallilerinde engelleri aşan ilk kadın pilot olan Kübra Denizci Keskin, spor faaliyetlerinin yanı sıra Klinik Psikoloji eğitimini tamamlayarak akademik kariyerinde de önemli başarılara atmış bir sporcumuz. Bu sayede azmi ve tutkusuyla onu tanıyan herkese kendini hayran bırakıyor. Keskin ile yolculuğumuzu bu önemli haftada duyurmak bizim için ayrı bir değer taşıyor. Vestel olarak başarıya giden yolda hiçbir engel tanımadan mücadelesine devam ederek bizlere ilham olan sporcuların yolculuğuna eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Sporun her alanına tam destek

Yapılan açıklamaya göre, sporu ve sporcuyu odağına alan Vestel, bireysel sponsorluklarının yanı sıra federasyon ve kulüp bazında da Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile yürütülen güçlü iş birlikleri de bu desteğin önemli birer parçası olmayı sürdürüyor.