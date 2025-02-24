Zonguldak’ta Vergi haftası tören ve ziyaretlerle kutlandı.
Zonguldak’ta 36’ıncı Vergi haftası kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.
Valilik önünde ki törene, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve vergi dairesi personelleri katıldı. Ardından Zonguldak Defterdarı Recep Serdar Atatürk anıtına çelenk koydu.
Törenin ardından Zonguldak Defterdarlık heyeti, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’na ziyarette bulundu. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA