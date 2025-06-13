Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde geçen yıl anjiyo ünitesinin hizmete girmesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde de anjiyo biriminin açılıp hizmete başlaması bölge halkının takdirini kazanarak büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Vildan Türkeli konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:

" Hastanemizde, gelişmiş tıbbi görüntüleme ve tedavi yöntemlerinden biri olan Anjiyo Ünitesi kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. Anjiyo, damarların görüntülenmesini sağlayarak, damar tıkanıklıkları, darlıkları gibi sorunları teşhis etmeye yarayan önemli bir işlemdir. Kalp damarları başta olmak üzere, vücudun tüm damar sisteminin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar. Bugün, ünitemizde ilk işlem olarak Periferik Anjiyografi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu işlem, karın içinden ayak ucuna kadar uzanan damarların görüntülenmesi sağlanarak, özellikle bacaklarda meydana gelen damar tıkanıklıkları ve dolaşım sorunları tespit edilmiştir. Periferik anjiyografi, bu tür sorunların tanısını koymak ve tedaviye yön vermek için kritik bir rol oynamaktadır. Hastanemizde görevli Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Fatih Sezgin ve ekibimiz tarafından gerçekleştirilen bu işlem başarıyla tamamlanmış, hastamızın sağlık durumu yakından izlenmektedir. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza, teknik ekiplerimize ve desteklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan herkesin gayretleri için minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca, işlem gören hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlık her şeyin başıdır, bizler de Karadeniz Ereğli halkının en iyi hizmeti alabilmesi için her zaman yanlarındayız. Daha hızlı tanı, etkili tedavi için hastanemizde yenilikçi sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz."