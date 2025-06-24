Hatay’da öğrenci velilerinin bir araya gelmesiyle kurulan "Çocuklar Derse Biz Sahneye" tiyatro topluluğunun eğitim öğretim yılının son günlerinde sahnelediği "Ah Şu Gençler" adlı oyunla büyük beğeni topladı.

Defne ilçesinde bulunan Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu velileri tarafından kurulan "Çocuklar Derse Biz Sahneye" tiyatro topluluğu öğrencilere ve velileri sanatla buluşturuyor. Eğitim ve öğretim yılının son günlerinde tiyatro topluluğu tarafından okul konferans salonunda sahnelenen sahnelediği "Ah Şu Gençler" adlı oyun hem öğrenciler hem de veliler tarafından ilgiyle izlendi. Renkli kostümler, başarılı oyunculuklar ve mizahi diyaloglarla izleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren oyun, özellikle kuşaklar arası iletişime ve gençlerin dünyasına ayna tuttu.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Doğan, velilerin gönüllü olarak gösterdiği performanstan büyük gurur duyduklarını belirterek oyuncu kadrosunda yer alan anneler ve babalar ise günlük koşuşturmalarının arasında tiyatroya vakit ayırmanın kendilerine hem moral hem de farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti.

Okul Müdürü Hüseyin ÖZDEMİR de etkinlik sonunda yaptığı kısa konuşmada, "Velilerimizin sahnedeki yeteneklerini görmek bizi çok mutlu etti. Bu oyun, okul-aile iş birliğinin ne kadar güçlü olabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu" dedi.

"Çocuklar Derse Biz Sahneye" topluluğu, izleyenlerden tam not alırken, bu etkinliğin geleneksel hale getirilmesi yönünde talepler de şimdiden gelmeye başladı. Seyirciler, oyunun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.