Pursaklar Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocukları ile öksüz ve yetim çocuklar için ücretsiz sünnet kayıtları almaya başladı.

Pursaklar Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, sosyal yardım alan ailelerin çocukları ile öksüz ve yetim çocukları sünnet ettirmek için kayıtları almaya başladı.

"Sünnet kayıtlarımıza başladık"

İhtiyaç sahibi ailelerin ve öksüz, yetim çocukların her ihtiyaçlarında yanlarında olmaya büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediyemizden sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları ve öksüz ve yetim çocuklarımız için sünnet kayıtlarımıza başladık. Maddi durumu olmadığı için çocuklarını sünnet ettirememiş ihtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize başvurarak ücretsiz olarak çocuklarını sünnet ettirebilirler. Sünnet olacak çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aileleri, inşallah yavrularının mürüvvetlerini de görürler" dedi.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 23 Haziran - 27 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.