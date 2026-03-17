Ankara'nın Beypazarı ilçesinin meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprak dolması, bayram sofralarını süslemek için hazır bekliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte baklava ve yaprak sarması siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. İlçenin meşhur 80 katlı baklavası ve Beypazarı yaprağından yapılan yaprak dolmalarına Türkiye'nin dört bir yanından ilgi yağıyor. Bu kapsamda Kınalı Eller Kadın Kooperatifi'nde yöresel lezzetler bayram sofraları için hazırlıkları sürüyor.

'Beypazarı baklavasının özelliği anne baklavası olması'

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Deniz, baklavanın sırrının anne usulü ve cevizli olduğunu belirterek, 'Beypazarı baklavasının özelliği anne baklavası olması. En önemli püf noktası bu. Biz cevizli yaparız, nişasta kullanmayız. En önemli özelliklerinden bir tanesi taş fırında pişmesi. Usul usul, fısıl fısıl pişer. Defalarca fırının başına gelip kapatır. Tekrar onun beklemesini alırız biz ve en önemlisi 80 katlı, yemesi pek tatlı olur' ifadelerini kullandı.

'Yaprak sarmasının o lezzeti yapraktan gelir'

Beypazarı'nın bir diğer meşhur lezzetinin yaprak dolma olduğunu aktaran Deniz, 'Beypazarı'nın yaprak sarmasının o lezzeti yapraktan gelir. Mayhoştur, incecik, damarsız yaprağımızın ve anne lezzetinin birleşmesiyle çok lezzetli, mayhoş bir yaprak dolmamız olur. Dolma olarak coğrafi işaretini aldık biz Beypazarı dolmasında' diye konuştu.

'En önemlisi de siparişlerden sonraki beğeni'

Siparişlerinin Ramazan ayı dolayısıyla yoğun olduğunu dile getiren Deniz, şu ifadeleri kullandı:

'Siparişlerimiz çok yoğun. Çok güzel siparişlerimiz var. En önemlisi de siparişlerden sonra o beğeni, o memnuniyet. İşte 'ben bunu yedim annemin baklavası gibiydi, annemin sarması gibiydi. Ya da ben çok uzaktayım, memleketimden uzağım ama sizin gönderdiğiniz baklavalarla, yapraklarla işte oralara gelmiş oldum', bunlar bize çok mutluluk veriyor, huzur veriyor ve bizi daha da kamçılıyor.'