Medicana Sağlık Grubu, yüzde 73 kadın çalışan oranıyla sağlık sektöründe kadın istihdamına katkı sunarken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul'daki hastanelerinde düzenlediği söyleşi ve panellerle kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekti. Sanat, spor, eğitim ve sağlık dünyasından isimlerin katıldığı etkinliklerde kadınların başarı hikayeleri, liderlik yolculukları ve ilham veren deneyimleri konuşuldu.

Medicana Ataşehir Hastanesi'nde düzenlenen söyleşide oyuncu Aydan Şener, MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı / Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tilbe Şenyürek konuk oldu. Etkinlikte kadınların farklı alanlardaki başarı hikayeleri paylaşıldı.

Söyleşide özellikle eğitimde fırsat eşitliği, kadınların spordaki yükselen gücü ve hayatın farklı rollerinde denge kurmanın önemi üzerinde duruldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik soru-cevap bölümü ve günün anısına yapılan plaket takdimleriyle sona erdi.

Kadın liderler aynı sahnede buluştu

Medicana International İstanbul Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte farklı alanlardan kadın liderler deneyimlerini paylaştı. Gazeteci İlker Koç'un moderatörlüğündeki söyleşiye T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı ve Medicana İnsan Kaynakları Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Demet Gürsoy konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılışında Hastane Genel Müdürü Dr. Deniz Yorgancılar, sağlık sektöründe kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Programda kadınların iş dünyasında ve toplumsal yaşamda üstlendiği roller, liderlik deneyimleri ve başarı hikayeleri ele alındı. Etkinlik kapsamında ayrıca hastanede görev yapan kadın çalışanların portrelerinden oluşan özel bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Demet Şener: 'Kadınlar mutlaka meslek sahibi olmalı'

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde düzenlenen 'Başarının K-Adın Hali' etkinliğinde manken ve sunucu Demet Şener konuklarla bir araya geldi. Hastanenin Genel Müdürü Dr. Oğuzhan Cücü'nün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Şener, kariyer yolculuğundan ve hayat deneyimlerinden kesitler paylaştı.

Söyleşide kadınların ekonomik bağımsızlıklarının önemine dikkat çeken Şener, 'Kadınların mutlaka bir meslek sahibi olması ve iş hayatından kopmaması çok önemli' diyerek özellikle genç kadınlara tavsiyelerde bulundu. Annelik deneyimlerinden de söz eden Şener, disiplinli yaşam tarzı ve spor alışkanlıklarının hayatındaki önemini anlattı. Program, günün anısına çiçek takdimi ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kadıköy'de sanat ve kariyer yolculuğu konuşuldu

Medicana Kadıköy Hastanesi'nde düzenlenen 'Başarının K-adın Hali' söyleşisinde oyuncu Tuğba Çom Makar, sanat hayatındaki deneyimlerini ve kariyer yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, kadınların iş hayatı ile özel yaşam arasındaki dengeyi kurma çabası ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hastane Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, kadın çalışanların kurum kültürüne ve sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Söyleşide azim, dayanışma ve kararlılığın başarı yolculuğundaki rolü konuşulurken katılımcılar soru-cevap bölümünde deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Üsküdar'da kadınların sesi konuşuldu

Medicana Çamlıca Hastanesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' programında kadınların toplumsal hayattaki rolleri ve konuşulamadıkça büyüyen duygular ele alındı.

Moderasyonunu İnci Ertuğrul'un üstlendiği programda Medicana Çamlıca Hastanesi'nden hekimler ve psikologlar, spor dünyasından konuklar ile mahalle muhtarları; kadınların psikolojik sağlığı, stresle başa çıkma yöntemleri ve duyguların ifade edilmesinin önemine değindi. Uzmanlar, kadınların gerektiğinde profesyonel destek almaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.

Kadın emeğine vurgu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Medicana hastanelerinde düzenlenen etkinliklerde kadınların eğitimden sanata, spordan sağlığa kadar hayatın her alanındaki katkıları vurgulandı. Kadınların başarı hikayelerinin paylaşıldığı programlar, katılımcıların yoğun ilgisi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.