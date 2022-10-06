Afyonkarahisar’da 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Altınel gerçekleştirilen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Afyonkarahisar’da 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Altınel gerçekleştirilen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Altıner, Paşa Camide düzenlenen askeri törenin ardından Çayırbağ beldesinde toprağa verildi. Gerçekleştirilen cenaze törenine İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şahit ve gazi aileleri ile Altıner ailesinin sevenleri katıldı.