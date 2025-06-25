Akkışla ilçesinde çocukların sportif yeteneklerini geliştirmek ve sosyal hayatlarını renklendirmek için düzenlenen ve ilçenin tek sürekli eğitimi olan Reel Eneji Akkışla Yaz Futbol Kursu kapılarını açtı.

Akkışla Kaymakamlığı’nın katkılarıyla düzenlenen kurs; ilçe stadında cumartesi ve pazar olmak üzere haftada iki gün eğitim veriyor. İlk etap çalışmalarına 60 sporcunun katıldığı kurs çalışmaları tamamen ücretsiz olarak ilçe halkına hizmet veriyor. ’Haydi Akkışla Çocuklarımızı Kötü Alışkanlıktan Uzak Tutalım’ sloganı ile hayata geçirilen kursta öğrencilere ücretsiz servis, ücretsiz forma ve ücretsiz olarak futbol dersleri veriliyor. Tecrübeli Antrenör NihatDemir tarafından verilen futbol kurslarının yanında çocuklara hazırlık maçları, geziler ve farklı etkinliklerde düzenleniyor.

Antrenör NihatDemir; tamamen ücretsiz olan futbol kursunun başka bir örneğinin olmadığını dile getirirken, "Çocuklarımızın servisleri, formaları ve eğitimleri için hiç bir ücret alınmıyor. Tek amacımız Akkışla’da yaşayan çocuklarımızın daha iyi şartlarda çalışmaları. Bize destek verenAkkışla Kaymakamlığı, Akkışla Belediyesi ve tamamı ilçemizden olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.