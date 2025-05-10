Mersin’de vatandaşlar ’Sağlık İçin Hareket Et Günü’nde doğada buluştu.

Toplum sağlığını önceleyen etkinliklerle vatandaşları aktif ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmeyi sürdürdüğü belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, her yıl dünya genelinde farkındalıkla kutlanan ’10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü’ kapsamında doğada keyifli bir etkinlik gerçekleştirildiği bildirildi.Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kuyuluk Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, uzmanlar eşliğinde ilk olarak fiziksel aktiviteler yapan katılımcılar, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi. Ormanda doğa yürüyüşüne de çıkan katılımcılar, hem fiziksel, hem de ruhsal anlamda yenilenme ve tazelenme imkanı buldu.

"Koruyucu hekimliğe önem veriyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi, Tarsus, Erdemli ve Mezitli emekli evi üyelerinin katıldığı güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlık İçin Hareket Et Günü’nün fiziksel hareketliliğe ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bir gün olduğunu belirten Atila, "Sağlık için beslenmemize önem vermek, fiziksel aktivitelerimizi gerçekleştirmek, koruyucu hekimliğe önem vermenin bir parçası. Biz, koruyucu hekimliğe önem veriyoruz ve hastalıkların oluşmasını önlemek için de birçok aktivite düzenliyoruz. Hangi yaşta olursa olsun insanları buna özendirmek ve toplumu bilinçlendirmek için doğal bir ortamda, ormanlık alanda temiz havada günümüzü kutluyoruz" dedi.