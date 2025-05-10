Afyonkarahisar Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.

Sevgi ve şefkatin timsali annelerin en anlamlı günü olan Anneler Günü’nde Kızılören ilçesinde şehit anneleri unutulmadı. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit annelerinin misafiri olan Kaymakam Çitil, şehit annelerinin bir evladı oldu ve Anneler Günü’nü kutladı.

Annelere çeşitli hediyeler takdim eden, hayır dualarını alan Kaymakam Çitil, sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk dolu günler diledi.