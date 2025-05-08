Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenazenin alınıp yıkanmasından, mezarlığın hazırlanmasına kadar her aşamada vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

İl içi ve il dışı cenaze nakilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı özel hizmetlerle hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. İl dışına yapılacak cenaze nakilleri günlük iki sefer halinde toplu taşıma düzeniyle gerçekleştirilirken, 400 kilometreyi aşan mesafeler için hava yoluyla nakil yapılabiliyor.

Mezar yerleri ve defin işlemleri, cenaze yakınlarına en uygun şekilde organize ediliyor. Köy mezarlıklarında ise muhtarlar ile iş birliği yapılarak cenaze nakli kolayca yapılabiliyor. Kabir üstü defin gibi işlemler de, belirli şartlarla ilçe mezarlıklarında gerçekleştirilebiliyor.