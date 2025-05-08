Hatay’da otoyol kenarında bulunan demir çit direkleri sökerek çaldılar, yakalanan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Erzin ilçesinde, 6 Mayıs 2025 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait otoyol kenarında bulunan 250 bin TL değerindeki 136 adet demir çit direğinin çalındığı bilgisi üzerine Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, olayla ilgili olarak yapılan çalışmada hırsızlık şüphelilerinin M.Y. ve K.G. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Çalınan demir direklerin ise D.G. adlı hurdacıya satıldığı belirlenerek suç eşyasıyla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken M.Y. ve K.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.