Dünya Çocuk Atletizm Günü, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliğe katılan çok sayıda çocuk, çeşitli atletizm branşlarında yeteneklerini sergileyerek doyasıya eğlendi. Organizasyon kapsamında çocuklara spor sevgisi aşılanırken, sağlıklı yaşamın önemine de dikkat çekildi. Etkinlikle ilgili bir konuşma yapan Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, Dünya Çocuk Atletizm Günü’nün çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. İlçe Müdürü Esen, "Amacımız, çocuklarımıza sporu sevdirmek, onları erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla tanıştırmak ve gelecekte ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesine zemin hazırlamaktır. Bugün burada gördüğümüz coşku, çocuklarımızın spora olan ilgisini ve potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Bu tür etkinliklerle onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.