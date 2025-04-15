Kastamonu’da kendilerini jandarma personeli tanıtarak bir vatandaşı dolandıran dolandırıcılar, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.İ. isimli şahsı telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, adının bir cinayet olayına karıştığını ve evine gelerek olayı anlatacaklarını söyledi. Daha sonra N.İ.’nin evine gelen 3 dolandırıcı, para karşılığı adının karıştığı cinayet suçlamasını kaldıracaklarını söyleyerek N.İ.’den bir miktar altın ve nakit para alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.İ., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde olayı gerçekleştiren Ö.T.S., O.K. ve A.A.’nın kimlikleri tespit edildi. 3 şüpheli Çorum’un Kargı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan O.K. tutuklanırken, Ö.T.S. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.