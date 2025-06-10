Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak’ın aynı mahallede arkadaşının evinde saklandığı ortaya çıktı. Annesiyle kavuşan Koçak’ın jandarma ekiplerince ifadesi alınırken, küçük çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 14 yaşındaki Koçak, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı. Anne ve oğlunun birbirine sarıldığı o anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak’ın buradaki işlemleri devam ediyor.