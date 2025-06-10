Yeşil ve mavi renkli gölü ve beyaz sahili ile Maldiv adalarını hatırlatan Atatürk Barajı, yaz aylarında göz alıcı güzelliği ile dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Atatürk Barajı’nda ki adalar, yarım adalar ve bembeyaz kıyıların hayran bırakan güzelliği dron kamerasıyla gözler önüne seriliyor.

Mavi, yeşil ve beyazın muhteşem uyumunun yansıdığı kamera görüntülerinde, suyla toprağın buluşması adeta resmediliyor. Adalarda açan çiçekler ise görsel bir şölen sunuyor.

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı’nda Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor.

Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye´nin en büyük üçüncü gölü olup, uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküptür.