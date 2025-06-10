Çekmeköy’de cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş husumetli olduğu eniştesi Halil Çetin’in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Ertaş olay yerinde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Çetin, ise olay yerinden kaçarak firar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş (32) aralarında husumet olduğu öğrenilen eniştesi Halil Çetin’in (60) Çekmeköy’deki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen sebepten dolayı daire önünde tartışma çıktı. Halil Çetin, Ertaş’a daire önünde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Ertaş, vücuduna aldığı kurşun yaraları sebebiyle apartman içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri olay yerinde Ertaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ertaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Halil Çetin’in olay yerinden kaçarak firar ettiği belirlendi. Emniyet, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Apartman sakini bir vatandaş, "Gece kurşun sesi geldi, polisi aradık. Herhangi bir bilgimiz yok" dedi.