Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GBB Konut, uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla hemen teslim konut satışlarına başlıyor.

Kentteki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüten GBB Konut vatandaşların ev hayalini gerçekleştiriyor. Şehrin yeni uydu kentleri olan Güneyşehir ve Kuzeyşehir’de GBB Konut tarafından yapımı tamamlanan konutlar 11 Haziran 2025 tarihinde satışa sunulmaya başlanacak.

Ev hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar alabileceği dayanıklı, konforlu ve kaliteli 3+1 ve 2+1 hemen teslim konutlarda 1.79 kredi oranı imkanından yararlanabilecekler.

Detaylı bilgiye www.gbbkonut.com.tr internet sitesinden ve 0 (342) 777 00 27 iletişim numarasından ulaşılacak.

GBB konut vatandaşların ev hayalini gerçekleştiriyor

14 bin konut projesi kapsamında Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de sosyal konut çalışmalarına devam eden GBB Konut, 1’inci etapta Kuzeyşehir’de 387, Güneyşehir’de ise 500 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

Yüksek taleplerin olduğu GBB Konut projeleri için yapılacak yeni çalışmalar kapsamında kaliteli, güvenli ve yaşanabilir konut üretimine hız veriliyor. Bir sene içerisinde mevcut konut inşaatlarının tamamlanmasının ardından GBB Konut uygun fiyatlara 5 yıl boyunca her 6 ayda bir 1000 konut üretip satışa sunup hak sahiplerine teslim edecek.