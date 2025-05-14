Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ilçe sakinleriyle doğrudan buluşarak onların talep ve sorularını yanıtladığı "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğinin bu seferki adresi belli oldu. Başkan Yalçın, bu kez Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de konuşacak.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen programın Talas’taki dördüncü toplantısı, 16 Mayıs Cuma günü saat 16.45’de başlayacak. "Milletle Bütünleşen Belediyecilik" mottosuyla düzenlenen ve Talas Belediyesi’nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışının bir yansıması olan bu etkinlikler, vatandaşların belediye hizmetleri, güncel projeler ve ilçenin geleceği hakkındaki görüşlerini Başkan Yalçın ile doğrudan paylaşmalarına imkan tanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Üç yılı aşkın süredir Şeffaf Oda’da hemşehrilerimizle bire bir görüşüyoruz. Şimdi de mahalle buluşmalarıyla bu iletişimi daha da güçlendiriyoruz. Belediye olarak en büyük gücümüz vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi diyalog. Bu buluşmalar sayesinde talepleri ilk ağızdan dinliyor, şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını ve önerilerini dinlemek, çözüm yollarını birlikte konuşmak için 7/24 Kütüphane’deki etkinliğimize tüm halkımızı bekliyoruz."

Daha önce ilçenin farklı bölgelerinde de gerçekleştirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının 7/24 Kütüphane’deki ayağına yine katılımın yüksek olması bekleniyor.