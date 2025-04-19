Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek hem icraatlarını anlattı hem de sorularına cevap verdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın aynı anda tüm Türkiye’de başlattığı, ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ isimli mahalle toplantılarının ilkinde Başkan Yalçın, şimdiye kadar gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında buldu. Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen programa Talas ilçesinde yaşayan vatandaşlar katıldı. 7/24 Kütüphaneden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanına, Belediye Mahallemizde uygulamasından Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alana kadar birçok alanda gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları içeren sunumun ardından gencinden yaşlısına vatandaşlar da Başkan Yalçın’a, sorularını sorma imkânı buldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "3 yılı aşkın süredir vatandaşlarımızın talep ve önerilerini Şeffaf Oda’da dinliyoruz. Şimdi de AK Parti Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda siz mahalle sakinlerimizle güzel bir ilkbahar havasında bir araya gelerek ilçemizdeki sorunların yerinde çözüme kavuşturulabilmesi için KASKI, KCETAS, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yetkilileri, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle sizleri dinlemek için buradayız’’ dedi. Başkan Yalçın, sözlerinin devamında; "Hizmet anlayışımızın temelinde vatandaşımızın sesine kulak vermek, samimiyetle sorularını yanıtlamak ve şeffaflıkla bilgi paylaşmak yer alıyor. Bugün olduğu gibi her zaman, vatandaşlarımızın sorularını açık yüreklilikle yanıtlamaya, projelerimizi ve çalışmalarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Talas’ımız için ortak gayretle yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı, önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde devam edecek.