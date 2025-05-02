Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programlarıma devam ediyor.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç ile birlikte Palandöken ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmamızda, vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve kıymetli görüşlerini birinci ağızdan dinledik. Bizim siyasetimiz millet odaklıdır. Bizim anlayışımızda istişare esastır. Hamdolsun ki her platformda gördüğümüz ilgi ve güven, doğru yolda yürüdüğümüzün en açık göstergesidir. Erzurum için çalışmak, bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmet etmek bizim için bir şereftir. Dertleri dinlemekten, çözüme kavuşturmaktan, gönüller yapmaktan asla yorulmayacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.