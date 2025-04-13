1 Şubat itibarı ile başlayan ve 42.2 Milyon abone elektrik abonesi ile doğalgaz abonelerine sağlanan devlet destekleri artık SMS ve faturalara yansıtılıyor.

ANKARA (İGFA) - Elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili Nisan ayı itibarıyla abonelere aylık kullandıkları enerji bedeli ile birlikte devletin sübvanse ettiği bedele ilişkin bilgilendirme mesajları da gitmeye başladı. Ayrıca faturalarda devlet desteği tutarı ayrıca belirtildi.

1 Şubat itibarı ile başlayan yeni düzenleme ile yüksek tüketim grubunda yer alan 1.2 Milyon elektrik abonesi destek kapsamından çıkarılırken, 42.2 Milyon abone ise devlet desteğinden yararlanmaya devam ettiği abonelere bildirilmişti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda konu ilgili yöneltilen soruya;

“Sanki vatandaşlarımız bize bir şey yapılmıyor gibi bir düşüncedeler. Dolayısıyla diyoruz ki siz faturanızda olması gereken tükettiğiniz bedel ne ise onu bir görün. Yani, yalıda oturan adam milletvekili efendim bakan herkese destek olur mu? İş adamı! Kardeşim size niye destek veriyor devlet? Sizin almamanız lazım zaten. Dolayısıyla o grubu da destek kapsamından çıkarıyoruz ki gerçekten ihtiyaç sahibi olacak, gerçekten desteklenmesi gereken işte öğrenci kardeşim dar gelirli, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız onlara daha çok destek verebilelim.“ şeklinde konuşmuştu.

Enerji krizi ile boğuşan Avrupa’da enerjiye erişimde ciddi sorun yaşar iken doğalgaz ve elektrik birim fiyatları Türkiye’nin açık ara geride bırakmıştı. Türkiye hane aboneleri ile işletme ve sanayi enerji birim fiyatları hali hazırda Avrupa ve bölgenin en ucuz seviyesinde izliyor.