Van’ın yüksek kesimlerinde zorlu kış şartlarında aç kalan kızıl tilkilerin karlı arazideki fare avı saniye saniye görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Çatak ilçesi sınırları içerinde avlanırken kendisini görüntüleyen kameramana poz vermeyi de ihmal etmeyen tilkiler renkli görüntüler oluşturdu.

Yer altındaki farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 15-20 saniye avının hareketlerini takip edebilir ve kafasını kara gömerek avını yakalayabilir.