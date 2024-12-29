Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 420 yerleşim yerinin yolundan 280’i ulaşıma açılırken, 140’ın açılması için çalışmalar sürüyor.

Van’da kar yağışı nedeniyle 420 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Ulaşıma kapanan 162 mahalle ve 258 mezra olmaz üzere 420 yerleşim yeri yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor. Gün boyu süren çalışmalarla 119 mahalle ve 161 mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 43 mahalle ve 97 mezra yolunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanma olayına karşı tuzlama çalışması yapıldı.