Van’ın tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu’nun emekleriyle, geleneksel İslam sanatlarının en önemli örneklerinden biri olan hüsn-i hat sanatı kentte yeniden canlanıyor.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü sanat, yalnızca estetik değeriyle değil, aynı zamanda sabır ve disiplin gerektiren eğitim süreciyle de dikkat çekiyor. Van’da hattat İmam Hatip Koyuncu tarafından bu alanda verilen dersler ve ortaya konan eserler, sanatın gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

40 yılı aşkın bir süredir hüsn-i hat sanatını icra eden Koyuncu, kent merkezinde yakında açılışı yapılacak olan yeni Bedesten Çarşısı’nda kurdukları atölye ve sergi alanında geleneksel İslam sanatını ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.

"İslam sanatını yaymaya gayret ettik"

İHA muhabirine konuşan Hüsrev Paşa Camii İmamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, geleneksel İslam sanatlarından olan hüsn-i hat sanatı tanıtıklarını belirtti. Koyuncu, "Geleneksel İslam sanatlarından biri olan hüsn-i hat sanatı, aynı zamanda ecdadımızın sanatıdır. Osmanlı döneminde Van şehrimizde birçok hattat, şehir merkezinde dersler vermiş, kitaplar yazmış ve Kur’an-ı Kerimler kaleme almıştır. Biz de bu sanatı tanıtmak ve öğretmek amacıyla, daha önce uzak yerlerde öğrencilere eğitimler vererek bu İslam sanatını yaymaya gayret ettik" dedi.

Herkesin kolayca ulaşabileceği daha merkezi bir yerde hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Koyuncu, "Van şehrimizin kalbinde, güzel bir mekânda, öğrenci yetiştirme gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hüsn-i hat sanatını öğrenmek isteyenler için burası daha rahat erişilebilir bir yer. Ayrıca, burası şehrimizin tanıtımı açısından da önem arz ediyor. Devlet büyüklerimizin de ziyaret edebileceği bu mekânda, İslam sanatını ve ecdat sanatını en güzel şekilde icra etmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Sabrı ve disiplini öğreten bir değer"

Hüsn-i hat sanatının yalnızca bir sanat dalı olmadığını aynı zamanda sabır ve disiplin gerektiren bir değer olduğunu vurgulayan Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle, ilgi her geçen gün artmaktadır. Buraya gelmemizde emeği geçen başta Van Valimiz, Milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu, DAKA Genel Sekreteri ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."