Van’da "Hasta Sevk Süreçlerinin Koordinasyonu"na yönelik pilot uygulama, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde sahada takip edilerek hayata geçirildi.

Van’da başlatılan "Hasta Sevk Süreçlerinin Koordinasyonu" pilot uygulamasıyla, acil sağlık hizmetlerinde sevklerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan uygulamanın pilot illeri Van ve Erzurum oldu.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalara, Van’da önemli bir katılım sağlandı. Uygulamanın başlatıldığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki programa, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez ve Şamil Kurgun ile Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun katıldı. Protokol üyeleri, merkezde görev yapan personelle birlikte süreci sahada adım adım takip etti. Yeni uygulamayla birlikte hasta sevk süreçlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Pilot il olarak seçilen Van, bu kapsamda sağlık alanındaki yenilikçi uygulamalara öncülük etmeye devam ediyor.

Yetkililer, sahada elde edilecek verilerin ilerleyen süreçte ülke genelinde uygulanacak model için yol gösterici olacağını belirtti.