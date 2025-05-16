Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi, Zabıta, Elektrik dağıtım firması ile Hatsu görevlilerince kentte faaliyet gösteren oto yıkama ve otopark işletmeleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde 10 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 90 kişi sorgulandı, 6 iş yerinin iş yeri açma çalıştırma ruhsatı olmadığı, 1 iş yerinin vergi levhasının bulunmadığı, 2 iş yerinde kaçak su, 1 iş yerinde kaçak elektrik kullanımının olduğu tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı.