Hassa’da 11 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi Hassa’da 11 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Vergi Dairesi, Zabıta, Elektrik dağıtım firması ile Hatsu görevlilerince kentte faaliyet gösteren oto yıkama ve otopark işletmeleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde 10 işyeri denetlendi. Denetimlerde; 90 kişi sorgulandı, 6 iş yerinin iş yeri açma çalıştırma ruhsatı olmadığı, 1 iş yerinin vergi levhasının bulunmadığı, 2 iş yerinde kaçak su, 1 iş yerinde kaçak elektrik kullanımının olduğu tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA