Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 66 kişi, adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet silah, 1 adet yivsiz tüfek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet araba, 25 adet donat filesi, 10 paket PVC filesi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 177 şahıs yakalanmış, 100 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.