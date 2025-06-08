Van’da değişik suçlardan aranmaları bulunan 11 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince yürütülen faaliyetlerde 2 bin 29 devriye icra edildiği bertilerek, "75 bin 213 şahıs ve 72 bin 641 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 27, hırsızlık suçundan 2, kaçakçılık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 2 ve diğer suçlardan 26 şahıs olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.