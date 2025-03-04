Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik akrobasi gösterileri düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerine devam ediyor. Bünyesinde yer alan konservatuvar ile her gün iki farklı okulda öğrencileri kültürel etkinliklerle buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Hacıbekir Kültür Merkezinde ise ilk ve ortaokul öğrencileri için farklı etkinler düzenliyor. Her gün 3 okulun ziyaret ettiği merkezde, akrobatlar tarafından öğrencilere yönelik eğlenceli şovlar ile oyunlar oynanıyor. Çocukların büyük beğeniyle izlediği etkinlikte, akrobatların yapmış olduğu hareketler öğrenciler tarafından heyecanla izlenirken gösteriler öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, ilk kez bir akrobasi gösterisine geldiklerini söyleyerek Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Gösterilerin kent genelindeki tüm okulların katılabileceği şekilde eğitim öğretim sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.