Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ile akarsulara çıkan inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor.

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerinin akarsulara yolculuğu devam ediyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri, martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Erciş ilçesinde Deli Çay’ın bulunduğu alandaki balık bendinde ilerleme sağlayamayan balıklar, martılar tarafından avlanırken ortaya çıkan aksiyon dolu sahneler ise vatandaşlar tarafından heyecanla izleniyor. Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis, Van ve çevre il ve ilçelerden gelen fotoğrafçılar da, martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlardan Veli Dağer, suyun akışının tersine göç eden ve martılar tarafından avlanan inci kefallerinin görsel şölen oluşturduğunu belirterek, "Buraya balık göçünü seyretmek için geldim. Dünyanın hiçbir yerinde bu güzellik yok. İnci kefali göçüne şahit olmak için her gün buraya geliyorum. Burası çok harika herkesi buraya bekliyorum" dedi.

Balık göçünü ailesiyle izlemeye gelen Mehmet Yağar da, "Balık göçü başladı. Ailemizle beraber buraya geldik. Dünyanın hiçbir yerinde bu göç yok. Bunu seyretmeye geldik" diye konuştu.