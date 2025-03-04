Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC25), Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye’nin teknoloji ekosistemindeki önemli firmalar ile bir dizi iş birliği anlaşmasına imza attı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, teknoloji devriminde yerli teknoloji üreten firmalara verdikleri desteğin her sene daha da büyüğünü ifade ederek, "Bu süreç, ülkemizin dijital altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak ve yerli firmaların küresel teknoloji pazarında rekabetçi olmalarına yardımcı olacaktır" dedi.

Turkcell, İspanya’nın Barselona şehrinde devam eden Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC25) Türkiye’nin teknoloji üreten yerli şirketleri ile önemli stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı. Türkiye’nin teknoloji ekosistemindeki birçok kurum ve firmaya; Ar-Ge, yazılım, teknoloji ve ürün tedariği gibi alanlarda destek sağlayan şirket, bu sayede Türkiye’de teknoloji sektörünün gelişimine, yerlilik oranların artmasına ve milli ekonomiye önemli katkılar sunuyor. Barselona’da Türk firmalarıyla imzalanan iş birliği anlaşmaları da bu vizyonun çok önemli bir yansımasını oluşturuyor.

Turkcell ve i2i Bilişim’den yerli 5G’de iş birliği

Yapılan açıklamaya göre şirket, iş destek sistemleri, 5G çekirdek şebeke ve 5G radyo erişim ağı konularında Türkiye’nin önde gelen firmalarından i2i Bilişim ile 5G alanında stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Yerli 5G çalışmalarını yeni bir seviyeye taşıyacak olan bu anlaşma, Türkiye’nin teknolojik geleceğine önemli bir katkı sağlayacak olması açısından büyük önem taşıyor. İş birliği kapsamında i2i Bilişim tarafından geliştirilen Yerli 5G Çekirdek Şebeke sistem bileşenlerinin modern teknoloji ve yapay zekâ ile desteklenerek Turkcell Mobil Geniş Bant Ağ, Mobil Özel Ağ ve dikey sektörlerde kullanıma hazır hale gelmesi ve yerli 5G geliştirici ekosistemine katkı sağlanması hedefleniyor.

Turkcell ve Technarts’dan operasyon destek sistemi STAR

Turkcell Barselona’da, yapay zekâ destekli yönetim sistemleri geliştiren yazılım şirketi TechNarts (Nart Bilişim Hizmetleri) ile de önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Şirket mühendisleri ve TechNarts iş birliğiyle geliştirilen operasyon destek sistemi ürünü STAR’ın bu iş birliği kapsamında yapay zekâ algoritmalarıyla daha da geliştirilerek ve uluslararası arenada söz sahibi olması hedefleniyor. STAR, günümüz bütünleşik şebekeleri yönetme kabiliyetlerini geliştirecek yapay zekâ destekli keşif, trafik artış oranlarını tahminleme, arızaları yaşanmadan önce bilgilendirme ve müdahale gibi avantajlar sunuyor.

Turkcell ve Kron’dan dijital güvenlik altyapısını güçlendirecek hamle

Şirket, telekom ve siber güvenlik alanında çalışmalar yürüten Kron firması ile yapılan anlaşma kapsamında, yapay zekânın sunduğu imkânlardan faydalanarak, sürekli olarak değişen ve evrim geçiren tehditlere karşı daha akıllı ve proaktif servis ve ürünler geliştirilmesini amaçlıyor. Turkcell, Kron firmasına ait SPT ve NPT araçlarını, uzun yıllardır şebekesinde kullanmaya devam ediyor.

Yenilenebilir enerjide, Turkcell ve TTG International’dan iş birliği protokolü

Fosil yakıtlarının sınırlı olması ve doğayı tehdit eden atık sorunları, doğayı koruyan ve sürdürülebilir olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini her geçen gün artırıyor. Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini temel bir öncelik olarak konumlandıran Turkcell, TTG International ile bu alanda çok önemli bir ortaklığa imza attı. Her 2 marka, gerekli dijital dönüşüm ve otomasyonu en son yapay zekâ teknolojileri ile destekleyecek.

Turkcell ve Odine’den, Orkestrasyon ve Telko Bulut Ortamı İzleme çalışması

Şirketin sanallaşma ortamında kurulumların hatasız, otomatik ve daha kısa sürede yapılabilmesi için Odine firması ile yenilikçi yönetim ve orkestrasyon çalışmalarına devam ediliyor. Bu yönetim platformu aynı zamanda ağ performansını kesintisiz olarak izleyerek, gerçek zamanlı görselleştirme ve kök neden analizleriyle sorunların kaynağında çözülmesine olanak tanıyacak. İmzalanan anlaşma kapsamında ultra düşük gecikmeli uygulamalar, IoT tabanlı hizmetler ve özel ağlar gibi dijital ekosistemlerin temel yapı taşlarını oluşturan teknolojilerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör: Hedef teknoloji üreten Türkiye

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, yapılan bu iş birliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemizde teknoloji üreten şirketlerle birlikte geliştirdiğimiz projeler sayesinde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve sektöre ilham vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinden doğan bazı teknolojilerin, dünyanın en büyük mobil iletişim etkinliği MWC’de küresel pazarlara açıldığını görmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen katma değerli ürün ve hizmetler, Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirirken aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. 5G teknolojilerine geçişte, yerli ve milli şirketlerin ekosistemde güçlü bir şekilde yer almasına liderlik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, yapay zekâ destekli otonom ağlar ve akıllı iş destek yazılımları, operatörler için en belirleyici farklardan biri olacak. Şirket olarak, iş ortaklarımızla birlikte 5G uyumlu yerli şebeke altyapısı ve uygulamaların bütünleşik yönetimini sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz. Bu çözümler, küresel ölçekte farklı tedarikçilerin altyapılarını yönetebilecek kapasitede olacak. Böylece yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz."