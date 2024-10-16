Van’da 27 Eylül’de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cenazesi, Diyarbakır’da toprağa verildi.

Van Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş’in cenazesi, karayoluyla Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’na getirildi. Yeniköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye Kabaiş’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi’nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.