Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan ücretsiz kurslar, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılım sağlayan kadınlar bir yandan sosyalleşirken diğer yandan da meslek öğreniyor.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, açtığı ücretsiz kurslarla kadınların hayatlarına dokunuyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan el sanatları, kilim, savatlı gümüş, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim ve drama gibi birçok farklı kurs kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılan kadınlar burada sosyal bir ortama kavuşurken, üretim yapabilmenin de mutluluğunu yaşıyor. Kurslarda yaptıkları ürünleri fuar gibi etkinliklerde sergileyen kadınlar, merkezin spor salonu ve kreş imkânlarından da ücretsiz olarak faydalanıyor. Hafta içi her gün devam eden kurslara katılmak isteyen kadınlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurabiliyor. Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda yeni kursların da açılması hedeflenirken, kurslara katılan kadınlara kurs sonunda sertifika da veriliyor.