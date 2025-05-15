Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" 19 Mayıs’ta başlıyor.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin 22’ncisi başlıyor. 19 Mayıs tarihinde Van Valiliği önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlik, Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam edecek. ‘Her okul bir tiyatro olsun’ düşüncesiyle başlatılan ‘Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nde Ankara, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Trabzon Devlet Tiyatroları seçkin çocuk oyunlarının yanı sıra Van’da bulunan okullar da kendi hazırladıkları oyunları tiyatro severlerin beğenisine sunacak. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 29 Mayıs Perşembe günü Van’ın Akdamar Adası’na yapılacak geziyle son bulacak.

Şenlikle ilgili Elite World Van Otel’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, ‘her okul bir tiyatro olsun’ düşüncesiyle başlatılan ‘Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nde, birçok ile ait seçkin çocuk oyunlarının tiyatro severlerin beğenisine sunulacağını söyledi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü katkıları ile gerçekleştirilecek olan şenlikte, profesyonel grupların yanı sıra Van’ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okulların da eserlerini sahneleyeceğini aktaran Erkmen, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün katkıları ile gerçekleştirilecek olan şenliğimizde sadece genel müdürlüğümüze bağlı profesyonel gruplar yer almayacak, Van’ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullar da eserlerini sahneleyecek. Müdürlüğümüz sanatçılarından oluşturduğumuz bir grup tarafından yaklaşık üç aydır gerek okullarına gidilerek gerekse tiyatro binamızda konuk edilerek çalıştırılan çocuklarımız neredeyse profesyonel bir grup ciddiyeti ile şenliklere hazırlanırken, teknik ekibimizin de katkıları ile tiyatronun mutfağını da tanımış oldular. Ayrıca Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğine bu sezon yeni mekanlar da eklendi. Van İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi Fuaye alanında oyunlarımız sahnelenirken, çocuklarımıza kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını da hissettirmek istemekteyiz. Yine uzun süredir yapılmayarak unutulmaya yüz tutan ‘Uçurtma Şenliği’ ile Van Kalesinin heybetini rengarenk uçurtmalarla süslemeyi düşünüyoruz" dedi.

Şenlik çerçevesinde yurt içinden çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirileceklerini belirten Erkmen, "Atölyelerimiz anasınıfı düzeyinde çocuklardan başlayıp, yetişkin bireylere kadar her yaş grubunu hedefleyen geniş bir yelpazeye hitap edecek. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 29 Mayıs Perşembe günü Van’ın Akdamar Adası’na yapılacak geziyle son bulacak. Bu gezide de çocuklar piknik ortamında Van’ın tarihi ve turistik bir mekânında keyifli zaman geçirecekler" ifadelerini kullandı.

Şenliğe Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın katılacağını belirten Erkmen, "Şenliğimiz Van Devlet Tiyatrosu profesyonelliğinde ve kalitesinde Vanlı çocukların dünyalarına sanatsal anlamda olumlu katkılar sunacaktır. Müdürlüğümüz sanatçılarından oluşturduğumuz bir grup tarafından yaklaşık üç aydır gerek okullarına gidilerek gerekse tiyatro binamızda konuk edilerek çalıştırılan çocuklarımız, neredeyse profesyonel bir grup ciddiyeti ile şenliklere hazırlanırken bir yandan da teknik ekibimizin de katkıları ile tiyatronun mutfağını da tanımış oldular. Ben bu duygularla herkesi şenliğimize davet ediyorum" diye konuştu.

Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Doğancan Yurdigül, Cem Düzova, İdari Müdür Yardımcısı Burak Volkan Babur ve Şenlik Koordinatörü Ceren Erlüle’nin katıldığı toplantı, soru cevap ile sona erdi.