Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kalp Merkezi’nde, bininci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp sağlığı alanındaki yatırımlarının meyvesini almaya devam ediyor. Kısa sürede bölgenin en önemli sağlık üslerinden biri haline gelen Kalp Merkezi’nde, 4 yıl içerisinde bininci açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Bölge halkı için büyük bir kazanım olan merkez sayesinde, hastalar Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere gitmek zorunda kalmadan memleketlerinde tedavi olabiliyor. Uzman hekimler ve deneyimli sağlık personeliyle hizmet veren merkez, çevre illerden gelen çok sayıda hastaya da umut oluyor. Haftalık ortalama 20’ye yakın açık kalp ameliyatının gerçekleştirildiği merkezde yüzde 98-99 oranında başarı sağlanıyor. Bininci ameliyatın ardından uzman ekip, kalp sağlığı alanında bölgenin referans merkezi olma hedefini sürdürüyor.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp merkezlerinin hastaların kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili tanı ve tedavi süreçlerinin kesintisiz bir şekilde yürütüldüğü sağlık birimleri olduğunu belirtti. Hastane bünyesindeki merkezlerinin de 7 gün 24 saat prensibiyle, hem acil hastalarda hem de elektif vakalarda tüm işlemlerin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Başhekimi Sarıkaya, "Açık kalp ameliyatları, tıbbi literatürde yönetimi en zor olan ameliyatlar arasında yer almakta; hem ameliyat süreci hem de sonrası takipleri oldukça hassasiyet gerektirmektedir. Bu tür ameliyatlar A grubu ameliyatlar sınıfında yer alır. Bu nedenle, merkezimizde bu ameliyatları başarıyla gerçekleştiren tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Bininci ameliyatımı gerçekleştirdim"

Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin ise göreve geldiği dönemde Hastane Başhekimi ile birlikte 3 ay içinde Kalp Merkezini kurduklarını hatırlatarak, "Şu anda merkezimiz bölgenin tek kalp merkezi konumunda. Bölgede ortaya çıkan acil kalp ameliyatlarının yüzde 80-90’ını merkezimizde tedavi edebiliyoruz. Haftalık ortalama 20’ye yakın açık kalp ameliyatı gerçekleştiriyoruz ve bu sayı yıllık bazda 200’ün üzerine çıkabiliyor. Ben Murat Sezgin olarak, bu hafta içinde bininci ameliyatımı gerçekleştirdim. Hastamız şu anda serviste ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" diye konuştu.

"Ameliyatlarımız yüzde 98-99 oranında başarıyla sonuçlanıyor"

Türkiye genelinde yapılabilen tüm açık kalp ameliyatlarını merkezde başarıyla uygulayabildiklerine dikkat çeken Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda mortalite oranımız yüzde 1 ile 3 arasındadır. Bu da demek oluyor ki, hiçbir hasta ayırt etmeksizin yaptığımız tüm ameliyatların yüzde 98-99’unu başarıyla sonuçlandırarak hastalarımızı evlerine sağlıklı bir şekilde gönderebiliyoruz. Bu oran, bölge şartlarını göz önünde bulundurulduğunda oldukça yüksek ve başarılı bir değerdir. Hastalarımızın tedavi sonrası süreçte diyetlerine dikkat etmeleri, düzenli yürüyüş yapmaları ve tedavi planlarına uymaları büyük önem taşımaktadır. Biz tüm hastalarımıza her zaman ulaşabilecek bir sistemle çalışıyoruz. Bu prensiplerle hastalarımızın kalp sağlığı açısından daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

Hastanede bininci açık kalp ameliyatı olan Alpaslan Öztürkçü isimli hasta da "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Sağ olsun, doktorlarımız ve tüm ekip çok ilgili ve donanımlıydı. Ayrıca bu merkezde gerçekleştirilen bininci ameliyatın hastası olmak benim için büyük bir gurur ve şans. Gerçekten de hastanemiz, kalp merkezi olarak çok güçlü ve başarılı bir konumda" şeklinde konuştu.