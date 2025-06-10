Antalya Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıklardan elde ettiği organik bileşenleri, tarımda kullanılmak üzere toprak iyileştirici ürünlere dönüştürdü. Proje kapsamında üretilen katı ve sıvı fermente ürünler ile pH düzenleyici ürünler ilk olarak Demre’de bir limon bahçesinde uygulandı. Çalışma, Türkiye’de belediye düzeyinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ve ilçelerden topladığı evsel atıkların içerisindeki organik bileşenler, entegre atık tesislerinde işlenerek tarımda kullanılabilir hale getirildi. Yaklaşık iki yıldır sürdürülen AR-GE çalışmaları sonucunda üç farklı toprak düzenleyici ürün geliştirildi. Bu ürünler ilk olarak belediyeye ait alanlarda test edildi.

Dört ilçede pilot uygulama başlatıldı

Konuyla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Fulya Edibe Halıcılar, uygulamanın başarısı sonrası Çevre Kurulu kararıyla bir alt komisyon kurulduğunu ve projenin ilçelere yaygınlaştırıldığını belirtti. Halıcılar, "Pilot uygulama kapsamında Alanya, Aksu, Kumluca ve Demre ilçeleri belirlendi. Bu ilçelerde Ziraat Odaları ve ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir uygulama hayata geçiriliyor. Pilot bölgelerde olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. İlerleyen süreçte talep eden çiftçilere bu ürünleri koordine şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Akademisyenlerden bilimsel destek

Projeye, Akdeniz Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nden akademisyenler de bilimsel katkı sağladı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Orman, üretilen ürünlerin çevreye ve tarıma önemli katkılar sunacağını belirterek, "Toprak düzenleyiciler, toprağın organik madde içeriğini artırarak kimyasal gübre ihtiyacını azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan ise, üretilen katı ve sıvı fermente ürünlerin ahır gübresine göre hem daha güvenli hem de daha etkili olduğunu vurguladı. Turan, "1 ton ahır gübresinden alınacak verimi, bu ürünle yalnızca 20 litrede elde edebiliyorsunuz. Toprağın organik madde yönünden zenginleşmesi açısından bu ürünler büyük avantaj sağlıyor" dedi.

Üreticilere ücretsiz dağıtım planlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen katı, sıvı fermente ürün ve pH düzenleyicinin, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere Ziraat Odaları aracılığıyla ücretsiz olarak ulaştırılması için planlamaların sürdüğü bildirildi.