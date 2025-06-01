Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte yürütülen rezerv alan çalışmalarını yerinde inceledi. "Tahliye ettik, yıktık, yapıyoruz" diyen Vali Yavuz, "Gözlerinize inanacağınız bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kent merkezinde devam eden rezerv alanlardaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yavuz, İsmetiye, Kavaklıbağ, Niyazi Mısri mahalleleri ile Kışla Caddesi ve eski Hal Binası alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden de bilgi aldı. Vali Yavuz’un incelemelerde bulunduğu İsmetiye, Kavaklıbağ ve Niyazi mahallelerinde toplam 63 bin metrekarelik alanda yürütülen projede 87 kilometre fore kazık çakılırken, 35 bloktan oluşacak yapılaşma kapsamında 466 konut, 352 iş yeri ve 135 ofisin inşası sürüyor.

Örnek dairenin tamamlandığını belirten Vali Yavuz, "Tahliye ettik, yıktık, yapıyoruz. Örnek dairemiz muhteşem olmuş. Her şey Malatyalı hemşehrilerimiz için" dedi.

Kentin ana arterlerinden biri olan Kışla Caddesi ve çevresinde de 94 kilometre fore kazık ve 20 bin metrekare diyafram duvar uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, toplamda bin 343 bağımsız bölümden oluşan projede 594 konut, 256 ofis ve 493 iş yerinin yer aldığını söyledi. Yavuz, bölgede ayrıca 60 kilometrelik zemin iyileştirmesi için fore kazık imalatı yapıldığını dile getirdi. Eski Hal Binası alanında da çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Yavuz, burada 348 ticaret alanı, 384 ofis ve 3 otelin yer aldığı toplam 735 bağımsız bölüm inşa edileceğini, projede bin 4 araç kapasiteli otopark da bulunacağını ifade etti.

"Gözlerinize inanacağınız bir şehir inşa ediyoruz" diyen Vali Yavuz, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Devletimiz var olsun, sevdamız Malatya" diye konuştu.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarıyla depremin izleri hızla silinmeye devam ediyor.