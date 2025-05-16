Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Yapılan değerlendirmelerde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğümüz, yalnızca boya uygulamasıyla yangın dayanıklılık belgesi alınamayacağını belirtti" dedi.

Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya’nın tarihi ve turistik değeri yüksek bölgelerinden biri olan Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde bulunan tescilli binalarda hizmet veren turizm işletmelerinin yangın güvenliği açısından taşıdığı riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler ile işletmelerin yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve ruhsatlandırma süreçleri ele alındı.

Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcı Tahsin Aksu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serkan Timuçin ve Cemil Böcek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş, TSE Antalya Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

"Boya uygulaması yangın güvenliği için yeterli değil"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya genelindeki tescilli binalarda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin Yangın Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Şahin, "Yapılan değerlendirmelerde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğümüz, yalnızca boya uygulamasıyla yangın dayanıklılık belgesi alınamayacağını belirtti. Bu nedenle alternatif çözüm önerileri üzerinde duruldu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun değerlendirmesine esas olacak seçenekler görüşüldü" dedi.

Alternatif çözümler ve kurul değerlendirmesi ele alındı

Konuşmasının devamında alternatif çözüm yöntemlerine değinen Vali Şahin, özellikle yangına dayanıklılık sertifikasına sahip ahşap kapı ve ahşap uygulamaların mevcut olduğu, bu malzemelerin merdivenlerde, döşemelerde ve diğer yapılarda kullanılabileceğini ifade etti. İç kısımlarının beton ya da metal olabileceği, ancak kaplamalarının söz konusu sertifikalı ahşapla yapılabileceğini belirten Vali Şahin, "Ancak bu uygulamaların genelleştirilmiş bir yöntemle değil; her bir işletme için özel olarak hazırlanacak mimari proje dosyaları şeklinde kurul’a sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, dernek başkanlarımız, ilgili turizm işletmeleriyle hızlıca iletişime geçerek gerekli dosyaların hazırlanmasını sağlayacaklar. Hazırlanan projeler kurula sunulacak, kurul da yoğun bir mesai harcayarak bu projeleri değerlendirecek ve karara bağlayacak" ifadelerine yer verdi.

"Turizm faaliyetleri yangına dayanıklı şartlarda sağlanacak"

Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde hizmet veren turizm işletmelerinin, tarihi dokuya uygun, aynı zamanda yangına dayanıklı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirten Vali Şahin, "Sürecin tüm aşamaları; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili birimleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede, Kaleiçi’nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı şartlarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak" dedi.