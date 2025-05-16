Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Motosiklet kazasında ağır yaralanan öğretmenden 35 gün sonra acı haber Motosiklet kazasında ağır yaralanan öğretmenden 35 gün sonra acı haber

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2’si ağır yaralı 6 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA