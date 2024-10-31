Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan Müfide İlhan Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Pehlivan, 2024 yılının Şubat ayında hizmete giren Müfide İlhan Öğrenci Yurdunda yerine getirilmekte olan hizmetler hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz’den bilgiler aldı. Öğrencilerin yurda ulaşımını daha da elverişli hale getirecek alternatif yol ve çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik olarak ilgili alanda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, öğrenci yurdu idareci ve çalışanları ile de bir süre süre görüşerek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Valimiz Pehlivan, daha sonra kentteki üniversitelerde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Pehlivan, öğrencilerle yaptığı görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Mersin’de yurt kapasitesinin her geçen gün arttırıldığına işaret ederken, bu yıl başvuran bütün öğrencilerin yurtlara yerleştirildiği bilgisini verdi. Öğrencilerin evi gibi hissetmelerini sağlamak için yurtlarda sunulan imkanlar, sosyal ve kültürel faaliyetler, alınan güvenlik önemleri ve tedbirler hakkında da bilgiler aktaran Vali Pehlivan, ilgili tüm birimlerle birlikte öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

Vali Pehlivan programda, öğrencilerin sorularını yanıtladı, talep ve önerilerini dinledi, üniversite eğitimlerinde başarılar diledi.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Yurt Müdürü Münire Şimşek ve öğrenciler katıldı.