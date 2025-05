Manisa Valisi Vahdettin Özkan, son yıllarda trafikle ilgili hukuki, teknolojik ve fiziki altyapının ülkenin dört bir yanında iyileştirildiğini, tüm bunların yanında özellikle çocuklar ve öğrencilere büyük görev düştüğünü belirterek ailelerini trafik kuralları konusunda uyarmalarını istedi.

Her yıl 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda farkındalık çalışması yapıldı. Emniyet, karayolları, jandarma, 112 Acil Servis gibi birimlerin stant açtığı etkinlikte özellikle öğrencilere yönelik broşürler ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kurulan stantlarda emniyet kemerinin önemini göstermek için kendi etrafında dönen otomobilden, alkol gözlüğüne, trafikte saygıdan kaza anında ilk müdahaleye kadar pek çok konu sergilendi. İl Emniyet Müdürü Fahrettin Aktaş ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte stantları gezen Manisa Valisi Vahdettin Özkan özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Stantları gezdikten sonra çocuklarla birlikte kürsüden konuşan Vali Özkan, "Trafik kuralları ile ilgili farkındalık, trafik kurallarına uymanın insanın direkt can güvenliğiyle ilgili olan farkındalığını ortaya koymak için burada toplanmış bulunuyoruz. 3-9 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Aslında hayatımızın her günü, her anı, her saniyesi, her salisesi trafik kurallarıyla ilgili yüksek derecede müteyakkız olmamızı gerektiriyor. Zira bu kurallara uyulmadığı zaman yüksek maliyetleri var. Bazen yaşam hakkını ihlal eden bir maliyet, bazen mal kaybı bazen yaralama şeklinde olabiliyor. Bunun için özellikle karayollarının, emniyet teşkilatımızın, belediyelerimizin, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde güvenlik kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan trafik hizmetleri icra ediliyor. Bu trafik hizmetlerinin kamuya düşen görevleri olduğu gibi aslında bütün anne ve babalara, bütün öğrencilerimize görevler düşüyor. Öğretmenlerimiz onları polis abileriyle birlikte en iyi şekilde eğitiyorlar. Bu trafik eğitimini veren emniyetimizi, jandarmamızı tebrik ediyoruz." dedi.

"Tedbirlerin başında trafik güvenliği geliyor"

Alınması gereken tedbirlerin başında trafik güvenliği geldiğini anlatan Vali Özkan, "Geleceğe güvenle bakmak, canımızdan, malımızdan emin olmak, sevdiklerimizin her insanın yaşam hakkının muhafaza edilmesi için almamız gereken tedbirlerin en başında ifade ettiğim gibi trafik güvenliği geliyor. Gelişen teknoloji, dünyadaki gelişmeler, araç gereç sayısının artırılması, yol durumları gibi konularda bütün kuruluşların nitelikli bir organizasyonunu gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın himayesinde parlamentomuzun çıkarmış olduğu genel düzenleyici çerçeveden sonra bütün idari birimlerimiz, bakanlıklarımız bu konuyla ilgili mevcut durum analizi yaparak iyi bir strateji belgesini ortaya koymuş oldular. Karayollarında bu güvenliğin muhafaza edilmesiyle ilgili bir stratejik çerçeve vardır. bunun operasyonel olarak her kurumun kendine göre hazırlanmış eylem planları vardır. Bu eylem planlarında her birimizi düşen görevler vardır. Öncelikle başka Karayolları Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ulaşım altyapısının Anadolu’nun her bir köşesinde iyileştirilmesi, trafikle ilgili riskleri azaltmıştır. İnsanlarımızın can ve mal güvenliği muhafazası için bu çalışmalar çok faydalı olmuştur. Keza bilgi teknolojilerini bu konuda çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bilgi teknolojilerini bu konuda çok iyi kullanmamız lazım. Bilgi teknolojilerinin en iyi şekilde emniyetimize, jandarmamıza, karayollarımıza hem trafik altyapısının inşa edilmesi hem faaliyetlerin icra edilmesi açısından verilerin analizi ve bunlarla ilgili tedbirleri almak için bilgi teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. En önemlisi hukuki, teknolojik, fiziki altyapı iyileşti bu yetiyor mu? Yetmez. En önemli husus nedir? Bütün genç kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz trafik kuralları nelerdir, bunlarla ilgili alınması gereken tedbirler nelerdir bunları en iyi şekilde öğrenip sonra anne, baba, amca, dayı bu kurallara uyuyor mu uymuyor mu onları hep birlikte takip edeceğiz. Öğrencilerimize, gençlerimize bu konuda güveniyoruz." şeklinde konuştu.