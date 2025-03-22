Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte Bilecik Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yurt öğrencileriyle iftar yaparak Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşan Vali Aygöl, iftar sonrası öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Program sırasında Vali Aygöl, gençlerin eğitim süreçleri ve yurt yaşantıları hakkında bilgi alırken, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. İl Müdürü Ramazan Demir de programa katılarak yurt hizmetleri hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerle yakından ilgilendi.