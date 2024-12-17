Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile birlikte emekli Güvenlik Korucusu Haci Çiftçi’yi evinde ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, Haci Çiftçi ve aile bireyleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, Haci Çiftçi’ye, verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. Her zaman kahraman güvenlik korucularının yanında olacaklarını belirten Vali Kızılkaya, "Terörle mücadelede güvenlik korucularımız, güvenlik güçlerimizle omuz omuza kahramanca mücadele etmiştir. Vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere, onlara layık hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.