Kütahya Valisi Musa Işın, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde düzenlenen “Müzikçe Pazartesi Söyleşileri”ne konuk oldu.

Moderatörlüğünü Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren’in üstlendiği programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, KÜTAV Başkanı Adil Özkan, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, KUTSO Disiplin Kurulu Üyesi Nihat Delen ve öğrenciler katıldı. Vali Musa Işın, konuşmasında Kütahya’nın köklü tarihiyle kültür ve sanatı bir araya getiren özel bir şehir olduğunu belirterek, “Burada görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Aizanoi Antik Kenti için hazırlanacak turizm master planının detaylarını da paylaşan Vali Işın, bölgenin turizm potansiyelinin artırılacağını ve Kütahya’nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılacağını vurguladı.

Altıntaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Işın, bu projelerin Kütahya’nın ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Kütahya’nın tarihi, kültürü, sanatı ve ekonomisiyle güçlü bir şehir olduğunu dile getiren Vali Işın, bu alanlarda sürdürülen projelere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kitap okuma alışkanlığına vurgu

Öğrencilerle sohbet sırasında “Kürtlerin PKK ile İmtihanı” kitabının yazarı olması nedeniyle kitap okumaya dair önerileri sorulan Vali Musa Işın, kitap okuma alışkanlığının toplum için önemine değindi. “Kitap okumadan fikir sahibi olmak mümkün değil. Tarihimizi, coğrafyamızı ve dünyayı anlamak için okumayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz” diyen Işın, özellikle gençlerin bu alışkanlığı kazanmasının önemini vurguladı.

Program, Elazığ ve Kütahya yöresine ait türkülerin seslendirildiği konserle sona erdi. Vali Musa Işın, programın ardından katılımcılarla sohbet ederek görüşlerini paylaştı.